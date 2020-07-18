Осквернение памятника дивизии «Галичина» признали вандализмом

Канадские полицейские признали вандализмом осквернение памятника дивизии СС «Галичина» в Оквилле. Ранее инцидент рассматривали как преступление на почве ненависти.

Неизвестные нанесли на кенотаф бойцам дивизии надпись «Nazi war monument» («Нацистский военный памятник»). Монумент расположен на украинском кладбище в городе Оквилл, сообщает издание Ottawa Citizen.

По данным полиции, вандалы испортили монумент около 21 июня. При этом стражи порядка Канады отказались публиковать фото с испорченным кенотафом, чтобы «остановить дальнейшее распространение изображение». На сайте указано, что шеф региональной полиции задается вопросом, «почему такой памятник вообще существует».

14-я гренадерская дивизия СС «Галичина» входила в состав войск нацисткой Германии. В нее вступили украинские добровольцы во время Второй Мировой войны.

Ранее стало известно, что исполняющей обязанности министра образования Украины стала Любомира Мандзий. Она прославилась организацией конкурса среди школьников в честь дивизии СС «Галичина». В то время Мандзий была главой департамент образования Львовской областной государственной администрации.