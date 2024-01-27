Общество 27 января 2024, 16:15 Оскорбленный «голой» вечеринкой Ивлеевой тюменец подал в суд на «Мутабор» Житель Тюмени подал иск о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор» РИА «Новости»

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Московский суд получил исковое заявление о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор» от активиста из Тюмени, сообщило РИА «Новости». Мужчину возмутила «голая» вечеринка Насти Ивлеевой.

«Суд зарегистрировал исковое заявление Рябцева к ООО „Арт Центр“», — сообщили в суде.

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По мнению заявителя, вечеринка «оскорбила уважение ценности человеческой жизни». Орган не уточнил, какую сумму морального вреда хочет взыскать истец с ответчика.

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой обернулась грандиозным скандалом. Блогер и телеведущая в ночь на 21 декабря устроила необычное закрытое мероприятие с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор», куда позвала звездных гостей.

После тусовки имя одного из ее участников певца Филиппа Киркорова Киркорова исчезло с петербургской афиши «Золотого граммофона». Исполнительница Анна Асти и вовсе улетела из России, отменив все концерты.

Ранее оскорбленная «голой» вечеринкой россиянка подала иск к Ивлеевой и Киркорову, заявив, что действия знаменитостей причинили ей и ее ребенку «нравственные, физические страдания».