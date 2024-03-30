30 марта 2024, 21:57
Оскорбившего самарского губернатора мигранта выслали из России
Подростка-мигранта, оскорбившего губернатора Азарова, выслали из РФ с матерью
Из России депортировали мигранта, который оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подростка выслали вместе с матерью, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно», — отметил он.
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Оскорбления Азарова опубликовали в Сети. Видео малолетний мигрант записал вместе с братом и заявил, что наказывать его никто не станет — просто поставят на учет. В ролике мальчики в нецензурной форме высказались о главе региона. Против детей возбудили уголовное дело, сообщило Ura.ru. В итоге производство прекратили, поскольку иностранцы не достигли 16-летнего возраста.
По информации РИА «Новости», на момент публикации видео подросткам было по 12 и 14 лет. Свою вину они признали.
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