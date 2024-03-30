Общество 30 марта 2024, 21:57 Оскорбившего самарского губернатора мигранта выслали из России Подростка-мигранта, оскорбившего губернатора Азарова, выслали из РФ с матерью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из России депортировали мигранта, который оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подростка выслали вместе с матерью, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно», — отметил он.

Реклама

Оскорбления Азарова опубликовали в Сети. Видео малолетний мигрант записал вместе с братом и заявил, что наказывать его никто не станет — просто поставят на учет. В ролике мальчики в нецензурной форме высказались о главе региона. Против детей возбудили уголовное дело, сообщило Ura.ru. В итоге производство прекратили, поскольку иностранцы не достигли 16-летнего возраста.

По информации РИА «Новости», на момент публикации видео подросткам было по 12 и 14 лет. Свою вину они признали.