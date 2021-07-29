Оскорбившего россиян комика Мирзализаде по приезде в Москву встретила полиция

Сотрудники правоохранительных органов встретили на Белорусском вокзале прибывшего в Москву стендап-комика Идрака Мирзализаде, который оскорбил русских шуткой. Как сообщили «Известия», полиция сопроводила его в отделение.

Комику вручили постановление о явке в прокуратуру. Мирзализаде оказался в центре скандала после того, как высказался о любви русских к фекалиям. Это было сделано на публике и звучало в юмористическом монологе.

Кроме того, Мирзализаде поговорил о расизме арендодателей, которые не хотят сдавать квартиры россиянам с необычными именами. По его словам, когда он все-таки смог снять жилье, то обнаружил: ранее жившие в квартире русские измазали матрас фекалиями.

Экспертиза уже установила, что в высказываниях комика есть признаки унижения этнической группы и пропаганды неполноценности национальности. Теперь артисту предстоит явиться в прокуратуру.

Ранее Мирзализаде жаловался на то, что после его шутки ему постоянно поступают угрозы. Позже сообщил и о том, что на него напали в Москве — где именно, он не уточнил.