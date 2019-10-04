Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос

Журналиста авторской программы P. S., оскорбившего Владимира Путина, после увольнения с телеканала «Рустави 2» вызвали на допрос. Причина не в нелестных словах о президенте России, а в коррупции.

7 октября журналист Георгий Габуния явится на допрос в рамках расследования превышения должностных полномочий на телеканале «Рустави 2» и присвоения денег компании, сообщило РИА «Новости». Скандальный ведущий в начале июля, во время авторской программы, нецензурно выражался в адрес президента России Владимира Путина, что вызвало осуждение не только со стороны жителей Грузии, но и российского МИД.

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В субботу прокуратура Грузии также допросит бывшего главу информационного отдела «Рустави 2» Нодара Меладзе.

Габуния оказался в центре скандала в начале июля. После его нелестных высказываний в адрес президента РФ к зданию компании пришли сотни жителей с требованием уволить журналиста и гендиректора канала Нику Гварамию.

Руководители компании назвали ситуацию неприемлемой и отстранили ведущего от работы на два месяца, но отказались извиняться за случившееся. В августе стало известно, что Габунию уволили, а в МИД России назвали выходку журналиста беспрецедентной по низости.