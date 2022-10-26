Оскар Кучера посвятил песню российским военным | 360°

Общество 26 октября 2022, 17:04 Оскар Кучера посвятил песню российским военным Шоумен Оскар Кучера опубликовал клип на песню с посвящением российским военным РИА "Новости"

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Российский шоумен и актер Оскар Кучера вернулся к музыкальному творчеству и записал песню «Верю!». Свое произведение он посвятил российским военным, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом сообщило ИА Nation News.

Сам артист подчеркнул, что выразил в песне свои чувства, которые испытывает к России, переживающей сложные времена.

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«Не написать ее было просто невозможно. Видно, накипело. И я очень благодарен брату и сестре, Вове и Кате Агранович за это видео, которое они сделали, услышав мою песню. Надеюсь вас оно затронет также, как и меня. Мир вашему дому», — обратился Кучера к поклонникам.

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Клип артист опубликовал на своем YouTube-канале. В комментариях пользователи поблагодарили автора за честную позицию и красивую музыку.