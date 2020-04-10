Оштрафованный за прогулку с собакой Иисус Воробьев обжаловал решение суда

Оштрафованный на тысячу рублей за выгул пса в закрытом общественном парке на Патриарших прудах и хамство в отношении патрульных москвич Иисус Воробьев обжаловал принятое Пресненским судом постановление.

Как сообщил РИА «Новости» его адвокат Олег Елисеев, жалоба была направлена в электронной форме.

Правозащитник уточнил, что сквер, откуда был выведен его клиент, не был отмечен как закрытое для прогулок место в указе о введении режима повышенной готовности.

Сам Воробьев признавался, что ожидал ареста на 15 суток и даже заранее собрал вещи. Однако в суде пояснили, что приняли во внимание, что Воробьев живет на Шмитовском проезде, и рядом с Патриаршими прудами расположено его место работы.

После суда мужчина сообщила ТАСС, что не согласен с обвинением в неповиновении требованиям полицейских. Кроме того, отсутствовали объявления о запрете на вход, работал общественный туалет, а рабочие ремонтировали ресторан.