Юрист объяснил, что делать при ошибочном переводе денег
Юрист Иван Соловьев рассказал, что делать, если вы по ошибке перевели деньги не туда. Об этом сообщила «Российская газета».
По данным сайта «Аргументы и факты», он посоветовал сделать скриншот перевода, взять паспорт и пойти в отделение банка получателя. Там нужно будет написать заявление о возврате денег.
Если банк не успел оформить перевод, то его просто вернут получателю. Если успел — то банк попросит получателя вернуть деньги.
Если получатель отказывает — то придется обратиться в полицию. Чаще всего такие дела заканчиваются в пользу заявителя.