Общество 25 июня 2023, 07:25 Ошибку в размышлениях Обамы о жителях Крыма увидели на полуострове Константинов заявил, что подавляющее число крымчан всегда хотели в Россию РИА «Новости»

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Бывший президент США Барак Обама ошибся в своих размышлениях о жителях Крыма. Об этом РИА «Новости» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Хочу подправить Обаму. На полуострове не отдельные люди выступали в поддержку России, а подавляющее число жителей Крыма всегда хотели воссоединиться с Россией», — сказал он.

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Константинов отметил, что эта ситуация не зависела от того, говорили ли они на русском языке или нет.

«Они были русскими по духу, а это самое главное. Западные политики же при власти делают безумные и аморальные вещи, а после выхода на пенсию начинают рассуждать здраво», — добавил глава парламента.

Ранее Обама заявил, что в 2014 году подавляющее число жителей полуострова желали воссоединения с Россией. Он отметил, что в Европе знали о настроениях людей на фоне происходящих событий на Украине.