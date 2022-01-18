Автоэксперт назвал частые ошибки водителей зимой

Автоэксперт Егор Васильев рассказал, какие ошибки чаще всего совершают водители в зимний период. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он уточнил, что их можно поделить на две категории. Это технические ошибки, связанные со взаимодействием с машиной, и ошибки в принятии решений.

«Говоря о технических ошибках, необходимо начать со слишком грубой работы газом. Человек не учитывает специфику покрытия, не учитывает то, насколько скользко, и что находится под колесами», — рассказал Васильев.

Также он отметил, что зимой нельзя тормозить или поворачивать резко из-за более слабого сцепления колес с дорогой.