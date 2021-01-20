Ошибки кадровиков назвали одной из причин маленькой пенсии

Проблемы со СНИЛС, ошибка отдела кадров или с поданными сведениями о стаже работы и страховых взносах являются наиболее частыми причинами занижения пенсий. Об этом заявила юрист Ольга Субботина.

«Если кадровики ошиблись и неправильно оформили стаж до 2002 года, это может уменьшить размер пенсионных выплат», — процитировал Субботину телеканал «Царьград».

По ее словам, в таком случае проблему нужно решать по месту работы. Если данных о стаже и взносах нет, то работодатель мог не платить или сдать неверную отчетность. Юрист объяснила, что также трудности возникают, когда нескольким людям дают один и тот же номер СНИЛС.

Представители Пенсионного фонда России объяснили, что получавшие до 2019 года пенсию больше 25 тысяч рублей в этом году смогут рассчитывать на выплаты свыше 30 тысяч рублей, написало агентство Nation news.

По данным опроса НПФ Сбербанка, граждане РФ были бы довольны пенсией в размере 45,6 тысячи рублей. Главными условиями выхода на пенсию респонденты назвали собственное жилье, качественную медицину и полноценное питание.