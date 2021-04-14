Парикмахер назвал недопустимые ошибки клиентов

Опаздывать на прием к парикмахеру неприемлемо, а если клиент войдете еще и с дымящимся горячим кофе, это расценят как грубость. Таким мнение поделился известный британский стилист Адам Рид.

В беседе с порталом Mirror он рассказал об оскорбительной для парикмахера ошибке клиентов. Например, из-за одного опоздавшего клиента у мастеров сбивается график, отметил собеседник издания. А это, как по цепочке, отражается на остальных посетителях.

Рид также порекомендовал отказаться от покраски и стрижки волос дома, не предпринимать самостоятельные попытки скопировать образы звезд, и прислушиваться к рекомендациям своего парикмахера «будто он стоматолог или окулист».

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала о главных причинах раннего появления седины. Нередко это обусловлено генетическими факторами. Но случается и так, что этот процесс сигнализирует о проблемах со здоровьем. К примеру, волосы седеют из-за хронической депрессии и стрессовых факторов. Плохое психо-эмоциональное состояние влияет на капилляры, которые снабжают кровью волосяной фолликул. При переживаниях капилляры спазмируются и питание волос ухудшается.