Общество 03 февраля 2023, 13:14 Ошибка помогла французу выиграть 17 миллионов евро в лотерею

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Житель Франции выиграл в лотерею 17 миллионов евро, потому что ошибся в дате. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он хотел попытать удачу в пятницу, 13-го числа. Но случайно выбрал 14-е, и эта ошибка позволила ему сорвать большой куш. Француз не пожелал открыть свое имя. Известно, что ему 40 лет.

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Теперь счастливчик собирается уйти с работы, заняться предпринимательством и путешествовать. А также перестать покупать мясо в магазине, а приобретать его напрямую у фермера.

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