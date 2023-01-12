Общество 12 января 2023, 13:22 Осевший на чужбине Борис Гребенщиков обозвал россиян психически больными Музыкант Борис Гребенщиков назвал россиян психически больными фашистами РИА «Новости»

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Россиянам решили напомнить о сбежавшем за границу лидере группы «Аквариум» Борисе Гребенщикове, который обозвал соотечественников «психически больными фашистами». Видео опубликовал Telegram-канал «Небожена».

Музыкант дал интервью израильскому 9 каналу и похвастался, что направил в поддержку ВСУ 12 миллионов, заработанных на концерте в Берлине у Бранденбургских ворот.

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Кроме этого беглый артист назвал «фашистами" руководство страны.

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«Россия варварски, непристойно напала на Украину. Это — фашизм. Они психически больные», — выразился он.

О своих русофобских взглядах заявил и осевший в Латвии актер Артур Смольянинов. Он рассказал западным СМИ, что готов бороться на стороне Украины. Однако на деле его громкие высказывания оказались фальшью. Он убежал от латвийских активистов, которые попытались вручить ему липовую повестку в ряды ВСУ.

Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова за ряд заявлений, направленных против России.