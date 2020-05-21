Осетинский бизнесмен Гуриев пожертвовал 54 млн рублей на лечение двухлетней малышки
«Смайлики», так называют детей с этой болезнью, редко доживают до трех и больше лет. Недуг вызывает атрофию мышц ног и шеи, нарушается способность ребенка к непроизвольным движениям — глотанию и дыханию. Укол нужно было сделать до 30 мая, когда Арнелле исполнилось бы два года.
Как сообщил «15-й регион», предприниматель Владимир Гуриев перечислил на счет родителей Арнеллы более 54 миллионов рублей, и таким образом закрыл сумму, необходимую на приобретение самого дорогого лекарства в мире. Российские благотворительные фонды не берутся собирать деньги на незарегистрированный в России препарат, поэтому деньги на лечение собирали всем миром.
Инициатором благотворительной акции стал футболист Александр Кокорин, он призвал коллег скинуться на лечение девочки и первым перечислил миллион рублей.
Его примеру последовал спортивный блогер Евгений Савин, пожертвовавший 500 тысяч рублей, одноклубники Кокорина, спортсмены из ФК «Ростов», «Динамо» и многих других.
Депутат Алагирского района Северной Осетии Феликс Цогоев продал свою машину. Деньги на лечение малышки собирали сотрудники МВД республики. Известные реперы Азамат Кудзаев (Miyagi) и Сослан Бурнацев (Andy Panda) все деньги от серии концертов по городам Европы «Arnella’s Tour» перечислили родителям девочки.