Осетинский бизнесмен Гуриев пожертвовал 54 млн рублей на лечение двухлетней малышки

На лечение Арнеллы Персаевой, которой был поставлен диагноз «спинальная мышечная атрофия» (СМА), семье нужно было собрать 160 миллионов рублей. Именно столько стоит препарат Zolgensma, который может излечить врожденное генетическое заболевание.

«Смайлики», так называют детей с этой болезнью, редко доживают до трех и больше лет. Недуг вызывает атрофию мышц ног и шеи, нарушается способность ребенка к непроизвольным движениям — глотанию и дыханию. Укол нужно было сделать до 30 мая, когда Арнелле исполнилось бы два года.

Как сообщил «15-й регион», предприниматель Владимир Гуриев перечислил на счет родителей Арнеллы более 54 миллионов рублей, и таким образом закрыл сумму, необходимую на приобретение самого дорогого лекарства в мире. Российские благотворительные фонды не берутся собирать деньги на незарегистрированный в России препарат, поэтому деньги на лечение собирали всем миром.

Инициатором благотворительной акции стал футболист Александр Кокорин, он призвал коллег скинуться на лечение девочки и первым перечислил миллион рублей.

Его примеру последовал спортивный блогер Евгений Савин, пожертвовавший 500 тысяч рублей, одноклубники Кокорина, спортсмены из ФК «Ростов», «Динамо» и многих других.

Депутат Алагирского района Северной Осетии Феликс Цогоев продал свою машину. Деньги на лечение малышки собирали сотрудники МВД республики. Известные реперы Азамат Кудзаев (Miyagi) и Сослан Бурнацев (Andy Panda) все деньги от серии концертов по городам Европы «Arnella’s Tour» перечислили родителям девочки.