По ее словам, в РФ нет проблем с обеспечением населения средствами индивидуальной защиты, написала «Парламентская газета».

«Несмотря на то, что он (коронавирус — прим. ред.) не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов, но тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают», — заявила она в интервью журналисту Владимиру Познеру на Первом канале.

Вице-премьер подчеркнула, что число тяжелых больных c СOVID-19 в стране сокращается. Число выздоравливающих, напротив, увеличивается.

За сутки в России выявили 7600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В Москве COVID-19 подтвердился у 1068 человек.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что первые партии вакцины против коронавируса могут появиться в городе уже осенью. До момента вакцинации москвичи должны будут соблюдать специальный режим самосохранения. В том числе и носить маски.