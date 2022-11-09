Осень назвали самым аварийным временем года в Москве | 360°

Общество 09 ноября 2022, 11:43 Осень назвали самым аварийным временем года в Москве Life: в осенний период водители на 38% чаще попадают в ДТП, чем зимой

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Московские автомобилисты чаще всего попадают в ДТП в осеннее время. Об этом выяснилось во время всероссийского онлайн-экзамена «Зимний зачет» «Авто.ру» и ЦОДД Москвы, написал Life.

В осенний период водители на 38% чаще попадают в ДТП, чем зимой. Весна оказалась на втором месте по количеству ДТП после осени.

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При этом 66% автомобилистов признались, что именно зимой чувствуют себя за рулем неуверенно, а еще 42% россиян отметили, что предпочитают садиться за рубль в зимнее время как можно реже.

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Главная проблема автомобилистов заключается в том, что необходимо много времени тратить на уборку машины от снега. Также 19% опрошенных пожаловались на трудности при парковке в связи с сугробами.