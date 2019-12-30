За пять дней до открытия Крымский мост стал беговой дорожкой для губернатора Курской области Романа Старовойта. В 2018 году он еще возглавлял Росавтодор.

Старовойт признался в интервью РИА «Новости», что воспользовался служебным положением и пробежал по переправе 10 мая прошлого года. Расстояние он преодолел за 1,44 часа.

«Когда бежишь один по мосту, понимаешь, что через неделю тут везде машины будут лететь, а мы его построили с нуля — ощущения бомбические», — поделился глава региона.

По словам политика, он всегда заранее планировал тренировки, поскольку ездил в командировки по всей стране. Во время строительства Крымского моста Старовойт занимался бегом на набережной Анапы и один раз — на самой переправе.

Во время подготовки к Ironman в Барселоне, рассказал курский губернатор, он бегал практически везде. В Иркутске, например, вышел на два полумарафона.

«Когда в командировке в незнакомом городе выходишь один с утра, побегаешь по центру — и город по-другому раскрывается: можно посмотреть парки, как люди спортом занимаются», — заметил Старовойт.

Крымский мост, соединивший Краснодарский край с полуостровом, стал самым длинным в России. Его протяженность 19 километров. Автомобильную часть переправы открыли 15 мая 2018 года, на следующий день по нему запустили движение транспорта. Железнодорожная часть моста заработала 23 декабря 2019 года.

По мнению президента России Владимира Путина, Крымский мост простоит сотни лет при правильном обслуживании.