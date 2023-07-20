20 июля 2023, 16:34
«Ощущение счастья». Ирина Винер-Усманова прокомментировала получение ордена «За заслуги перед Отечеством»
Винер-Усманова заявила, что счастлива получить орден «За заслуги перед Отечеством»
Главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась впечатлением после присуждения ей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Она призналась в комментарии «360», что счастлива получить эту награду.
«Ощущение счастья. Счастья за то, <…> что мне дают работать, и что я работаю. Спасибо!» — заявила Винер-Усманова.
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Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени тренера наградил президент России Владимир Путин. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовых актов.
В документе пояснили, что Винер-Усманова получила орден за заслуги перед государством, а также за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.
После подписания президентского указа тренер стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Она получила эту награду IV степени в 2006 году, III степени — в 2008-м и II степени — в 2018-м.
Награды
Владимир Путин
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