Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе МИД Великобритании о ее недоразвитых «осаждалке» и «вызывалке». Такая реакция Захаровой в ее Теlеgrаm последовала после желания Лиз Трасс вызвать на разговор президента РФ Владимира Путина.

«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз. Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины „вызвать на разговор и осадить“ Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия», — написала Захарова, напомнив, что послу Великобритании пришлось нашептывать Трасс в ухо правильные ответы и поправлять ее после каждого ляпа.

Также Захарова обратила внимание на манеры Трасс, а точнее на их отсутствие. Время ланча, по словам официального представителя МИД РФ, Трасс сумела «своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб».

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время теледебатов заявила, что готова «осадить Сергея Лаврова» и поговорить с Путиным при участии Индии и Индонезии. Другие кандидаты в главы МИД отказались делать что-либо из вышесказанного.