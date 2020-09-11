В конца августа стоимость ОСАГО начала рассчитываться по новым правилам. Теперь цена на полис обязательного страхования автогражданской ответственности зависит от возраста и пола водителя, числа страховых случаев, места регистрации авто, а также — фактов привлечения к уголовной ответственности и наличия страховки недвижимости.

Из-за изменений, которые вступили в силу в конце августа, страховщики получили возможность самостоятельно выбирать некоторые параметры, которые используются при расчете стоимости ОСАГО. Управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов рассказал «Известиям», что многие из них взяли из тарификации для КАСКО.

Теперь страховая будет обращать внимание на марку, модель, возраст и пробег автомобиля. Во внимание будут приниматься пол и возраст клиента, год выдачи водительского удостоверения, а также то, как часто машина нуждается в ремонте, сколько было зафиксировано страховых случаев, где зарегистрировано ТС. Роль играет и то, как долго автомобиль находится в собственности, и не числится ли он под залогом у банка.

Стоимость увеличится для тех водителей, которые нарушают ПДД либо привлекались к уголовной или административной ответственности с лишением прав. ОСАГО обойдется дороже и для тех, кто не страхует свою недвижимость — по статистике люди, которые приобретают страховку для дач и квартир, на дорогах лучше себя контролируют.

Независимый страховой эксперт Михаил Михеев подчеркнул, что из-за этих нововведений расчет стоимости ОСАГО становится полностью непрозрачным для клиента. Главная цель изменений — снизить цену полиса для аккуратных водителей и поднять ее для нарушителей ПДД, а также тех, кто постоянно попадает в аварии. Клиенты заметят изменения не сразу — старые бланки продолжат действовать до середины 2021 года. При этом для хороших водителей скидка будет постепенно расти, а для плохих — увеличиваться стоимость.