ЦБ может запретить рассчитывать ОСАГО исходя из пола автовладельца

Центробанк недавно принял критерии, которые запрещено использовать при расчете цены полиса. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что обсуждается возможность введения запрета на дифференциацию тарифов ОСАГО в зависимости от пола водителя.

Изменения в закон об ОСАГО вступили в силу 5 сентября. Страховщики получили больше свободы в тарификации, так как смогли более дифференцированно оценивать манеру езды автовладельца. С другой стороны, несколько критериев при страховании теперь учитывать нельзя — раса, национальность, религия, должность, принадлежность к политическим партиям.

Через две недели глава ЦБ упомянула, что в стоп-лист может войти и гендерная принадлежность. Как написала газета «Коммерсант», пока всего несколько страховых компаний применяют или планируют применять критерий пола водителя при расчете стоимости полиса.

«Статистика показывает, что пол водителя является статистически значимым фактором, и водители-женщины в целом несут меньший риск, чем водители-мужчины. Мы продолжим смотреть за развитием ситуации и, если увидим какие-либо перекосы в ценообразовании, вернемся к обсуждению факторов, которые компании не могут использовать», — отметили в Центробанке.

При этом участники сферы страхования, опираясь на свои данные, утверждают, что женщины чаще (на 5–10%) попадают в незначительные ДТП, особенно молодые. При этом последствия их ошибок на дороге менее значительны в сравнении с мужчинами.