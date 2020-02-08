«Осадочек остался»: кировского медбрата проверили на детекторе лжи после обвинений в убийстве пациентов

Анестезист из Кировской области попал в скандальную историю после публикации анонимного поста на форуме. Там кто-то представился медиком и признался в убийстве пациентов. Пользователи вышли на реального человека, которому в итоге пришлось проходить детектор лжи.

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, мужчина работает медбратом в госпитале. В медучреждении прошла проверка, во время которой «подняли всю документацию».

«Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи. И когда там все отвергли, но как в старой присказке: ложечка нашлась, осадочек остался», — приводит «Интерфакс» слова Мурашко.

Причиной проверки стали комментарии на форуме «Двач». Один из пользователей заявил, что работает анестезистом и получает удовольствие от убийства пациентов. По его словам, он якобы отключает их от аппарата ИВЛ, наблюдая за агонией. Форумчанин выложил фотографию бейджа с именем и отчеством. Его собеседники начали выяснять, кто же он и нашли реального медика, подходящего под информацию на фото.

Полиция и Минздрав начали проверку. В итоге медбрату кировского госпиталя пришлось записывать видеообращение. В своем ролике он заявил, что не имеет отношения к ситуации. В медучреждении также опровергли все обвинения в адрес своего сотрудника.