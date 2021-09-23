Осадки в Москве перевыполнили сентябрьскую норму

Сотрудники Метеобюро Москвы рассказали, что количество дождей, выпавших в столице за сентябрь, приближается к 75 миллиметрам. По их словам, средняя норма уже перешла свой порог и превысила 15%. Об этом в четверг, 23 сентября, написал «Интерфакс».

«По предварительным оценкам, сентябрьская норма осадков в городе (65 миллиметров) превышена почти на 15%», — говорится в сообщении представителя метеобюро.

В Москве с начала сентября зафиксировано 16 дождливых дней. Большего всего осадков выпало 3, 20 и 21 сентября. Синоптики отмечают, что только в период с 19 по 23 сентября прирост осадков составил 40 миллиметров. Это выше средней нормы сентября на 60%.

По предварительным прогнозам, сырая, пасмурная и дождливая погода продержится в столице до начала следующей недели. Температура воздуха днем составит 12-13 градусов тепла.

Ранее сотрудники Гидрометцентра рассказали, когда в Москву придет бабье лето. Пик похолодания в центре Европейской России постепенно сойдет на нет, в столицу вернется настоящее тепло.