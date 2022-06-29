Оружие признали источником повышенной опасности

В России изменили федеральный закон «Об оружии», в него внесли дополнения и установили новый возрастной ценз. Оружие официально стало источником повышенной опасности, ранее подобной формулировки в законодательстве не было, сообщило РИА «Новости».

В документе внесли дополнение, после слова «оружие» дописали «является источником повышенной опасности». Также ввели новые понятия: «спусковой механизм», «переделка оружия», «гладкоствольное огнестрельное оружие», «ударный механизм».

Изменился минимальный возраст, с которого граждане РФ могут покупать некоторые виды оружия. По новому закону возрастной ценз поднялся с 18 лет до 21 года на охотничье, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», — говорится в поправках.

Новое требование не касается ряда категорий граждан, в том числе и представителей коренных малочисленных народов, занимающихся традиционными промыслами. Право на приобретение газового, спортивного, охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия для занятий спортом, сигнального, а также холодного клинкового оружия по-прежнему есть у россиян, которые достигли 18 лет.