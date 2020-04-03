Власти Краснодарского края и Саратовской области уже ввели спецпропуска для передвижения людей во время самоизоляции. Жители начали приходить за документами, но ждать своей очереди приходилось по пол дня. Некоторые не могли получить пропуска даже за целый день.

Выдавать пропуска в регионах начали 2 апреля. Жители Кубани потянулись в краевой департамент транспорта, но процесс оказался не таким быстрым. В коридорах появились огромные очереди, ни о каком соблюдении безопасной дистанции даже и речи не шло. Медицинские маски тоже надеты далеко не у всех.

«Им всем надо везти товар на газелях, фурах по краю. Везти продукты и средства личной гигиены. Без пропусков они это не могут сделать. Они сидят с двух часов дня. Последнюю партию вынесли в 21:00», — рассказала одна из местных жительниц «Блокноту».

В итоге люди досидели до 11 вечера, но так и не дождались спецпропусков. В коридор вышел один из сотрудников департамента и объявил, что всем остальным позвонят завтра. Кто-то уехал домой после этих слов, а кто-то остался ждать дальше.

«Спасибо, что департамент работает круглосуточно, спасибо сотрудникам за их труд. Но, пожалуйста, придумайте другую схему выдачи этих пропусков. Начнутся простои продуктов и товаров первой необходимости. Магазины будут пустеть, бизнес банкротиться», — попросила женщина.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жителям выдали уже 96 тысяч пропусков на машины. При этом там признали, что не во всех муниципалитетах налажена система получения документов. Глава края подчеркнул, что пропуска нужно выдавать не отдельным людям, а сразу предприятиям, чтобы избегать очередей.

«Надо организовать процесс так, чтобы не заставлять людей толпиться в ожидании <…> Пропуска должны получить только предприятия жизнеобеспечения и безостановочного цикла. Но я понимаю, что есть случаи, которые в постановлении не пропишешь. Поэтому прошу вникать в ситуацию каждого человека. Пропуск возможен, только если он жизненно необходим», — подчеркнул Кондратьев.

На работу — с пропуском

Но не только Краснодарский край столкнулся с проблемой вереницы людей при выдаче спецпропусков. Такая же история произошла в Саратовской области. В регионе 2 апреля начали выдавать документы тем, кто не может работать дистанционно. Во время самоизоляции жители могут поехать на работу только по пропуску.

Утром у районных администраций выстроились очереди людей. Тут тоже далеко не все думали о мерах предосторожности и дистанции.

Источник фото: vk.com/64saratov

«В общем, народ, делюсь свежими впечатлениями. Пыталась сегодня получить пропуск, как ИП, в одной из районных администраций. Это просто тихий ужас: толпа не менее двухсот человек, люди стоят в очереди на холоде часами, все в куче и интенсивно общаются. В масках — хорошо, если десятая часть <...> Короче, никакие шашлыки с этим флешмобом по заражению людей и рядом не стояли», — написала в соцсети одна из жительниц Саратова.

Пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева рассказала, что работодатели должны оформить бумаги для сотрудников в бумажном виде. Они предоставляют в администрации списки работников, по которым делаются пропуска.

«Эти пропуска они приносят в органы местного самоуправления, где получают подпись и печать, тем самым эта справка заверяется. Таким образом горожане получают право передвигаться по городу», — пояснила она РБК.

Плющева отметила, что действительно перед администрациями собрались очереди из жителей. Она призвала граждан соблюдать дистанцию и стоять друг от друга на разрешенном расстоянии. «Сейчас еще к этому подключатся органы полиции, которые также будут контролировать соблюдение этой дистанции», — заключила пресс-секретарь главы города.