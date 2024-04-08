Общество 08 апреля 2024, 18:34 Оружейные крепости-невидимки продемонстрировали в Керчи к 80-летию Крымской операции 1944 года

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В Керчи показали крепости-невидимки, которые активно использовали в ходе Крымской операции, с начала которой прошло 80 лет. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Снаружи крепости похожи на неприметные холмы. Но если приглядеться, то можно увидеть входы. А внутри существует целая система из помещений и переходов.

В крепостях-невидимках было оборудовано множество погребов, казарм, лабиринтов и коридоров, которые выводили к морю. Там размещали пехоту, технику и боевой арсенал.

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