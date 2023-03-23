Общество 23 марта 2023, 18:41 Орнитологический фестиваль стартовал в Новороссийске

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Третий межрегиональный орнитологический фестиваль стартовал в Новороссийске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В программу мероприятия вошли конкурс фотографий и соревнования по спортивной орнитологии. В рамках фестиваля в городских школах проведут познавательные кинолекции и семинары.

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Отмечается, что главная цель мероприятия заключается в передаче опыта молодому поколению в области орнитологии.

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