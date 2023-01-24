Общество 24 января 2023, 18:41 Орнитолог Татьяна Рымкевич рассказала, как помочь птицам пережить зиму

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Оттепель, которая пришла во многие регионы России, может лишить птиц еды и навредить им. Об этом сообщил Piter.TV.

Как рассказала ​​старший научный сотрудник природного Нижне-Свирского государственного заповедника Татьяна Рымкевич, оттепель и обледенение, которое идет следом, лишает пернатых традиционного зимнего корма. В частности, ягод рябины, семян черной ольхи и еловых шишек. От этого страдают клесты, дрозды, свиристели, щуры, снегири и другие птицы. Потом без корма остаются и птицы, которые рано возвращаются с зимовки.

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«Все это отражается на числе певчих птиц, которые остаются на зимовку. А раз нет мелких птиц, то нет и условий для зимовки хищников: ястреба-перепелятника, дербника, воробьиного сыча, серого сорокопута. Кстати, последние два вида включены в красные списки редких охраняемых птиц», — сказала Татьяна Рымкевич.

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Лучший способ помочь птицам — это оборудовать кормушки. И регулярно подсыпать туда семечки и измельченные орехи. Также можно положить кусочек несоленого сала.