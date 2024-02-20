Общество 20 февраля 2024, 12:28 Орнитолог Сорокин: при похолодании грачи из Москвы улетают в район Тулы, Орла, Курска

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Грачи не мигрируют из страны в холодное время года. При похолодании птицы просто кочуют из Москвы в более южные города России, сообщил орнитолог Александр Сорокин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, грачи обычно перелетают в район Тулы, Орла, Курска. При потеплении они могут продвинуться в более северные части страны. Такое явление считается нормальным, это происходит каждый год, сообщил RT.

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«То же самое и с чайками. В основном сейчас кормятся на свалках, мусорных полигонах. Если есть вода, то могут держаться на открытых водоемах — вода на Москва-реке не везде замерзла», — отметил Сорокин.