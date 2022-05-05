Орнитолог подтвердил, что пение птиц хорошо воздействует на людей

Старший научный сотрудник Зоологического института РАН, кандидат биологических наук, орнитолог Владимир Храбрый обсудил с «Петербургским дневником» пользу птичьего гомона для детской психики.

«Я думаю, что это возможно. Пение птиц и вообще сама птица очень хорошо действует на людей и тем более детей, вызывает интерес к жизни», — подтвердил Храбрый.

Он предположил, что в нынешнее время года на территории Петербурга могут вить гнезда и активно петь лазоревка и большая синица. Также по городу активно расселен черный дрозд.

«Кроме синиц и ворон, воробьи могут таскать необходимое для гнезд, голуби могут, но они редко. Поэтому, скорее всего, это большая синица и лазоревка, зеленушка еще поет, но ее мало», — добавил собеседник издания.