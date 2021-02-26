Орнитолог объяснил, почему опасно держать голубей дома, как житель Первоуральска

Житель Первоуральска устроил голубятню в своей однушке. Разводить голубей — дело хорошее, но в рамках разумного. Содержание пернатых в комнате в большом количестве может спровоцировать множество болезней и вызвать недовольство у соседей. Об этом «360» рассказал орнитолог Вадим Мишин.

Голуби являются переносчиками серьезных инфекций. Из-за того, что их много и они ближе всего к людям, они максимально опасны. Даже опаснее ворон, отметил эксперт. Вариантов заболеваний много: от сальмонеллеза до экзотических болезней, которые дают осложнения на центральную нервную систему и легкие. Кроме того, голуби должны летать, а не сидеть в квартире.

«Любовь к животным — дело хорошее, но у всего есть разумные пределы. Для животных тоже. Физиология голубей подразумевает их возможность летать. Есть классическая структура голубятни. Она разработана веками. Поэтому я призываю к цивилизованному содержанию голубей. Думаю, по всей стране так. Но я доподлинно знаю, как это устроено в Москве. Есть департамент ветеринарии города Москвы. Ему подчиняются станции по борьбе с болезнями животных. Все голубятни, а их только в восточном округе порядка 120, стоят на учете в своих станциях по борьбе с болезнями животных», — рассказал он.

Врачи этой станции регулярно производят мониторинг эпидемической безопасности. Берут анализы, и все проверяют. Также идет проверка вновь поступающих голубей.

«В данном случае, я думаю, что в том регионе тоже есть своя ветеринарная служба. Таки объекты должны быть контролируемыми. Если человек любит заниматься голубями, то, может, следует ему помочь. Голубеводство всегда было военно-стратегическим делом. В советское время голубятни стояли на учете в военкоматах», — объяснил собеседник «360».

Дело в том, что голуби привязаны к своему дому и гнездам. Куда их ни отправь, они все равно сориентируются и прилетят обратно. Поэтому, в случае, например, мощного электро-магнитного импульса, когда вся электроника выйдет из строя, голуби смогут отправить важное сообщение.

«Но то, что происходит в однокомнатной квартире — такие деятели погубят идею. Озлобят общество и людей по отношению к голубеводству. Если он психически нормальный, в чем я не очень убежден, то в принципе человеку, может, надо просто помочь. Нужно просто обратиться в администрацию, какая-нибудь волонтерская организация возьмет его под свое патронированные, устроит флешмоб, соберут необходимые средства», — рассказал орнитолог.

Чтобы построить голубятню, много денег не надо — максимум 200 тысяч рублей.

«Если муниципалитет предоставит землю для этого, тогда и дети смогут этим заниматься. Другое дело, если помочь невозможно и там „клиника“, тогда вопрос уже другой», — заключил он.

Сам мужчина рассказал, что приносит голубей домой, чтобы спасти их от смерти. Якобы в городе зимой травят птиц. Вся его квартира испачкана птичьими экскрементами, а пол усыпан зерном. Там же находится спальное место хозяина. Он уверяет, что ему это не мешает, хоть и приходится бегать с тряпкой весь день.