Орнитолог Мишин посоветовал подкармливать птиц семечками и кукурузой | 360°

Общество 15 сентября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Орнитолог Мишин посоветовал подкармливать птиц семечками и кукурузой

Читать 360tv в

Основатель проекта «Орнитарий», орнитолог Вадим Мишин в беседе с изданием РИАМО сообщил, что подсолнечные семечки, дробленые орехи и кукуруза станут отличным прикормом для птиц в зимнее время.

«Совершенно универсальный корм — это семечки подсолнечные. Важно, чтобы они были не жареные и не соленые, а сырые. Шелушенные или нет — неважно, птички сами разберутся. Здесь принцип, как ни странно, — чем хуже, тем лучше. Например, подойдут семечки, которые для нас непривлекательные — такие черненькие и маленькие, которые грызть замучаешься. Для птиц это то, что надо», — сообщил Мишин.

Реклама

Самым маленьким птицам можно давать семена газонной травы, которые продаются в строительных магазинах. Таким образом птицы смогут выжить в большом городе во время холодов.

Реклама

«Животный корм подходит для птиц, скорее, зимой. Сейчас они находят все-таки насекомых и подъедают все нормально. А зимой да — несоленое сало обязательно. Это может быть также порубленное мясо. Но оно замерзает на морозе, и тут есть свои сложности. Синички, например, очень хорошо употребляют несоленое свиное сало, и самое главное, что это живой источник энергии для них», — резюмировал эксперт.

0 0 0 0 0 0