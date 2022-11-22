Общество 22 ноября 2022, 11:48 Орнитолог Мишин рассказал, какую еду нельзя давать птицам Орнитолог Мишин: птиц категорически нельзя кормить плесневелым хлебом РИА «Новости»

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Ни в коем случае нельзя кормить птиц плесневелым хлебом или другими испорченными продуктами. Об этом в разговоре с изданием РИАМО сообщил основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин.

По словам специалиста, такие продукты могут стать для птиц настоящим ядом.

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«Для птиц это (испорченные продукты – ред.) яд. Можно давать любые орехи, кроме миндаля», - добавил орнитолог.

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Не рекомендуется оставлять в кормушке соленые или обжаренные орехи. Они также, как и плесневелый хлеб, могут навредить здоровью пернатых.

Мишин посоветовал не кормить птиц семечками арбуза и косточками абрикосов из-за содержания в них ядовитых веществ.

Ранее Вадим Мишин дал советы, как помочь пьяным птицам, которые съели забродившие ягоды. По его словам, такую птицу следует взять к себе домой на ночлег, чтобы она из-за дезориентации в пространстве не стала едой для вороны или кошки.