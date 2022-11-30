Общество 30 ноября 2022, 11:14 Орнитолог Мишин рассказал, какие кормушки стоит делать для маленьких птиц Орнитолог Мишин: для маленьких птиц подойдут оконные кормушки

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Основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин в разговоре с РИАМО сообщил, что для маленьких птиц наиболее безопасными будут оконные кормушки. Таким образом, их можно защитить от хищников.

«Имеет значение, где устанавливать кормушку. Если это кормовая зона, там много разных кормушек, то надо иметь в виду, что там будут находиться и хищники», — добавил Мишин.

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Если нет возможности установить кормушку на окно, что лучше всего делать это там, где есть кустарники. Таким образом птицы могут спрятаться от опасности.

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Совсем маленькие кормушки могут посещать королек, синичка, зяблик или поползень, заключил Мишин.