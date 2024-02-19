Общество 19 февраля 2024, 11:44 Орнитолог Коблик призвал россиян не содержать дома сов и других хищных птиц

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Орнитолог, старший научный сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик в беседе с изданием РИАМО призвал россиян не заводить дома сов и других хищных птиц. По словам специалиста, для их комфортного проживания требуются достаточно большие вольеры.

Кроме того, хищные птицы нуждаются в специальном корме — им дают мышей, куриные головы и прочую специфическую еду. Дома можно держать птиц, которые питаются зерновыми смесями.

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«Это те же щеглы, чижи, зеленушки, канарейки, зяблики и еще некоторые виды. Либо взять всеядных птиц, которые могут и зерновые смеси потреблять, и какие-то, скажем так, корма животного происхождения», — добавил Коблик.