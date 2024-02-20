Общество 20 февраля 2024, 12:26 Орнитолог Коблик посоветовал устанавливать кормушки для птиц с дозатором

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Лучшим вариантом кормушки для птиц считаются установки с дозаторами. Благодаря этому конструкция постоянно функционирует, сообщил орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, в такие установки насыпается сверху какой-нибудь корм, и он потихоньку через горлышко высыпается. Таким образом, птицы не разбрасывают подкормку вокруг, сообщил RT.

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«В интернете огромное количество разных вариантов кормушек, можно найти на любой вкус. Есть кормушки, которые подвешиваются, если вам хочется, чтобы у вас было больше синиц и меньше воробьев», – отметил Коблик.