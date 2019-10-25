Орлы разорили российских орнитологов

Ежедневно датчик каждого орла отправляет около четырех сообщений. По ним ученые следят за маршрутом пернатых. В Казахстане птицы пролетали далеко от вышек, поэтому накопленные во время отсутствия связи сообщения отправились в роуминговой зоне за пределами стран СНГ.

«Раньше у сотового оператора, услугами которого мы пользовались, были пакетные предложения СМС для заграницы. Мы покупали предоплаченные пакеты и могли рассчитывать расходы. С прошлого года оператор эти пакеты отменил, и нам пришлось импровизировать. Мы посмотрели, где орлы зимовали в прошлом году, подсчитали возможное количество СМС и запланировали определенные средства. Однако все пошло не так, как планировалось, и орлы потратили весь годовой бюджет за девять месяцев», — отметила Елена Шнайдер.

Проект оказался под угрозой, но россияне помогли собрать деньги на его функционирование. За короткий срок на специальный счет поступило 200 тысяч рублей. Полученные деньги пойдут на возмещение ущерба и прочие нужды.

«Мы приходим на гнездо к орлам и метим птенцов. Потом мы узнаем, по каким коридорам орлы летают, и делаем их безопасными, чтобы мы знали, что там, где они летают, им ничего не угрожает. Сейчас они могут врезаться в провода ЛЭП, их может кто-нибудь подстрелить, они могут съесть отравленную приманку для других хищников, которую активно используют фермеры. Опасностей масса, и только четкое знание массовых путей миграции орлов помогает сделать их жизнь безопаснее», — пояснила орнитолог.