Орловский губернатор пообещал извиниться перед девушкой, которой посоветовал «не ходить по барам»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что готов извиниться перед попросившей о помощи заболевшим родителям девушкой. В ситуации глава региона разобрался лично.

Клычков в беседе с «Газетой.Ru» заметил, что жизнь стала «крайне публичной и открытой». Интернет-ресурсы позволяют выяснить, как проводит время тот или иной человек.

«Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна», — сказал губернатор.

Ранее он ответил на видеообращение местной жительницы Натальи Бариновой, которая пожаловалась на неоказание медицинской помощи ее родителем с подозрением на коронавирус. Клычков посоветовал девушке «не ходить по барам» и прикрепил к своему ответу ее снимок из Instagram.

«Я извиниться всегда готов, поэтому, когда ситуация будет до конца завершена, тогда и примем решение», — пояснил глава Орловской области.

Он подчеркнул, что в произошедшем разобрался лично. К родителям Бариновой врачи приехали на следующий день после обращения к медикам. Коронавирус у них не подтвердили. В регионе, признал Клычков, задержки с оказанием медицинской помощи действительно есть.

«У нас в выходные дни до 200 вызовов на каждого врача-терапевта приходилось. <…> Врач не может пойти и через пять минут оказаться у пациента», — подытожил губернатор, назвав ситуацию «реальностью сегодняшнего дня».