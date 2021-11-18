Орков и троллей учитывали как россиян во время прошлой переписи

Во время прошлой переписи населения некоторые россияне представлялись переписчикам орками, эльфами и другими вымышленными видами. Однако им пришлось отвечать на те же вопросы, что и остальным гражданам.

Об этом «360» рассказал руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Олег Князев.

«Человек может самоопределиться, сказать, что он считает. <…> Можно рассказать о национальной принадлежности некоторых граждан РФ по результатам переписи 2010 года — у нас проживали орки, тролли, последние из могикан. Безусловно, их было немного — чуть больше одной тысячи на территории нашей страны с такой численностью. Но тем не менее они тоже были учтены как другие виды национальностей, так скажем», — отметил он.

Князев подчеркнул, что, несмотря на вымышленные виды, людям все равно пришлось отвечать на обычные вопросы переписчика. При этом не как иностранцам, а как россиянам. Пока рано говорить о том, какие национальности всплывут по результатам этой переписи. Однако он подчеркнул, что в прошлый раз троллей и орков не оказалось среди жителей Подмосковья.

Всероссийская перепись населения завершилась в стране 14 ноября. Росстат планирует дать первые итоги в начале следующего года, а полноценные результаты переписи будут обработаны до конца 2022 года.

При этом уже сейчас есть первые предварительные данные: с момента последней переписи население Московской области выросло на 3,1 миллиона. В 2010 году оно составляло 7,7 миллиона человек, а сейчас достигло почти 11 миллионов.