Оркестр военных отрепетировал выступления ко Дню Победы

Санкт-Пертербург провел вторую оркестровую репетицию к 9 мая. Объединенный оркестр повторял марши, которые будут звучать во время Дня Победы, рассказали ИА «Невские новости».

В центре города во время подготовки к празднику музыканты отрепетировали номера, которые представят на 76-годовщину победы в ВОВ. Первая репетиция также прошла несколько дней назад, а именно 1 апреля. Подготовительные мероприятия будут растянуты на месячный период.

Военный оркест включает в себя музыкальные коллективы военных вузов, также туда попали объединения из воинских частей ЗВО и других силовых ведомств.