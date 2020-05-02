Оркестр подмосковной полиции поддержал врачей и пациентов больницы в Мытищах военными песнями
«Духовой оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Московской области посетил со специальной музыкальной программой Мытищинскую городскую клиническую больницу, чтобы выразить благодарность медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с короновирусной инфекцией, и поддержать пациентов», — рассказала начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Она отметила, что в качестве благодарности врачам, которые сейчас находятся на передовой, оркестр исполнил посвященную 75-летию Победы музыкальную программу. Музыканты сыграли «Синий платочек», «Марш авиаторов», «День Победы», «Прощание славянки» и другие военные композиции.
Полицейские поблагодарили медиков за самоотверженный труд, а пациентам пожелали скорейшего выздоровления.
По последним данным, в Московской области выявили 13 314 зараженных 2019-nCoV. От болезни COVID-19 умерли 110 жителей региона.Выздоровели 507 человек.