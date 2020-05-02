Оркестр подмосковной полиции поддержал врачей и пациентов больницы в Мытищах военными песнями

Полицейские исполнили для врачей и пациентов больницы в Мытищах военные песни, чтобы поддержать моральный дух персонала и заразившихся. Подмосковные стражи порядка присоединились к акции #МыВместе.

«Духовой оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Московской области посетил со специальной музыкальной программой Мытищинскую городскую клиническую больницу, чтобы выразить благодарность медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с короновирусной инфекцией, и поддержать пациентов», — рассказала начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Она отметила, что в качестве благодарности врачам, которые сейчас находятся на передовой, оркестр исполнил посвященную 75-летию Победы музыкальную программу. Музыканты сыграли «Синий платочек», «Марш авиаторов», «День Победы», «Прощание славянки» и другие военные композиции.

Полицейские поблагодарили медиков за самоотверженный труд, а пациентам пожелали скорейшего выздоровления.

По последним данным, в Московской области выявили 13 314 зараженных 2019-nCoV. От болезни COVID-19 умерли 110 жителей региона.Выздоровели 507 человек.