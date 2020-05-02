    02 мая 2020, 13:24

    Оркестр подмосковной полиции поддержал врачей и пациентов больницы в Мытищах военными песнями

    Андрей Иванов, Андрей Фишер

    Полицейские исполнили для врачей и пациентов больницы в Мытищах военные песни, чтобы поддержать моральный дух персонала и заразившихся. Подмосковные стражи порядка присоединились к акции #МыВместе.
    Оркестр подмосковной полиции поддержал врачей и пациентов больницы в Мытищах военными песнями

    «Духовой оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Московской области посетил со специальной музыкальной программой Мытищинскую городскую клиническую больницу, чтобы выразить благодарность медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с короновирусной инфекцией, и поддержать пациентов», — рассказала начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

    Она отметила, что в качестве благодарности врачам, которые сейчас находятся на передовой, оркестр исполнил посвященную 75-летию Победы музыкальную программу. Музыканты сыграли «Синий платочек», «Марш авиаторов», «День Победы», «Прощание славянки» и другие военные композиции.

    Полицейские поблагодарили медиков за самоотверженный труд, а пациентам пожелали скорейшего выздоровления.

    По последним данным, в Московской области выявили 13 314 зараженных 2019-nCoV. От болезни COVID-19 умерли 110 жителей региона.Выздоровели 507 человек.