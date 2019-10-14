Оригинальная версия «Матрицы» снова вышла на экраны спустя 20 лет

Все поклонники культового фильма «Матрица» могут снова посмотреть его в кинотеатрах. Оригинальную версию нашумевшего боевика начали показывать на больших экранах в разрешении 4К.

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Показ «Матрицы» стартовал 14 октября в кинотеатрах в 105 российских городах, сообщил ТАСС. Также посмотреть оригинальную картину можно в Белоруссии и Казахстане.

Зрители смогут выбрать сеанс с оригинальной озвучкой, дубляжом 1999 года или субтитрами. Сеансы появились в таких сетях, как «Каро17» и «Синема Парк».

В 2019 году «Матрица» отмечает свой 20-летний юбилей. После выхода в 1999 году картина получила четыре премии «Оскар». Продолжение боевика вышло в 2003 году: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Фильмы собрали порядка 1,6 миллиарда долларов в мировом прокате.

Уже в следующем году начнутся съемки четвертой части «Матрицы» и приквела. Главные роли исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.