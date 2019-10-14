Оригинальная версия «Матрицы» снова вышла на экраны спустя 20 лет
Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинамиПодробнее
Показ «Матрицы» стартовал 14 октября в кинотеатрах в 105 российских городах, сообщил ТАСС. Также посмотреть оригинальную картину можно в Белоруссии и Казахстане.
Зрители смогут выбрать сеанс с оригинальной озвучкой, дубляжом 1999 года или субтитрами. Сеансы появились в таких сетях, как «Каро17» и «Синема Парк».
В 2019 году «Матрица» отмечает свой 20-летний юбилей. После выхода в 1999 году картина получила четыре премии «Оскар». Продолжение боевика вышло в 2003 году: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Фильмы собрали порядка 1,6 миллиарда долларов в мировом прокате.
Уже в следующем году начнутся съемки четвертой части «Матрицы» и приквела. Главные роли исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.