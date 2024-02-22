Общество 22 февраля 2024, 15:37 Органы занятости новых регионов трудоустроили 85 тысяч человек Роструд: органы занятости новых регионов помогли найти работу 85 тысячам человек Alexander Legky/Global Look Press

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Органы занятости в новых регионах России получили порядка 95 тысяч обращений за оказанием услуг. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Уполномоченные службы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях помогли с трудоустройством 85 тысячам человек. Органы занятости поставили задачу на 2024 год по увеличению числа жителей, которые получат новые современные профессии и начнут работать на наиболее востребованных вакансиях.

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Иванков напомнил, что в новых регионах задействовали 84 государственных учреждения службы занятости.

«У нас так же, как и по всей стране, в основе лежит профилактика, консультации, разъяснения», — отметил он.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин обратился к участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. Глава государства призвал наладить контакт с органами местной власти и создать институт омбудсменов в новых регионах.