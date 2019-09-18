Органы опеки решили «помочь» матери-одиночке. Они пригрозили сдать детей в дом малютки из-за плохих условий

22-летняя Анжелика Бавыкина воспитывалась в детдоме. Государство выделило ей квартиру в поселке Вельяминово Брянской области. Населенный пункт расположен в 10 километрах от районного центра Карачев. Туда она сбежала от мужа Владислава Савченко, который часто ее избивал, даже во время беременности.

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Пока Анжелика жила с отцом своих детей, в доме прорвало трубы отопления, горячей воды не было. Сама квартира обставлена бедно: мебель советских времен, старая техника. Причем эти предметы появились недавно, заполнить пространство в пустой квартире помогли соседи. Ремонт в двушке делали много лет назад: под ногами скрипят полы, потолок запылился, деревянные окна рассохлись, обои обшарпаны.

Соседи разместили в Сети пост, в котором призывали помочь матери-одиночке. Вскоре девушке начали приносить продукты, отдали старый телефон и приставку для телевизора. Однако на это «объявление» обратили внимание и органы опеки Карачевского района. Они приехали к Бавыкиной домой, осмотрели квартиру.

В итоге должностные лица предложили отправить двойняшек в дом малютки, пока мать не решит бытовые вопросы. Местная жительница наотрез отказалась отдавать детей, тогда органы опеки дали ей неделю на исправление недостатков. Женщина должна погасить долг по ЖКХ в 26 тысяч рублей, запустить горячую воду и отопление, найти работу, иначе дочь и сына у нее заберут силой. Также органы опеки требовали установить в квартире колонку горячего водоснабжения.

Неизвестно, почему в квартире не оказалось колонки, когда жилье передавали Анжелике. История попала в СМИ, и после этого ситуация повернулась в пользу девушки. Вопросом заинтересовались местный СК и прокуратура. В администрации Карачевского района пообещали решить все проблемы, в том числе в короткие сроки поменять котел с трубами и поставить колонку ГВС. А все претензии к Бавыкиной после будут отозваны.