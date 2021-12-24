Органы опеки проверили семью 9-летней студентки МГУ

Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ и не нашли угроз жизни и здоровью девочки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову.

Девочке и всей ее семье, как отметила Львова-Белова, при желании могут предоставить бесплатную психологическую помощь.

Психологическое состояние девятилетнего ребенка в рамках психолого-педагогического обследования смогут оценить специалисты. Процедура возможна либо с разрешения родителей, либо по судебному решению.

На сегодня отношения между вузом и семьей девочки регулируется стандартным договором, отметила Львова-Белова. Но нужно внести в документ дополнения, «которые в полной мере будут учитывать уникальность события», добавила детский омбудсмен.

Для девятилетней студентки надо разработать индивидуальный учебный план, психологический факультет МГУ уже информировали об этом. Львова-Белова держит на личном контроле ситуацию с девочкой-вундеркиндом.

На этой неделе в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что из-за скандального поведения отца девятилетней студентки его вызвали полицию. По словам представителей вуза, мужчина пытался прорваться через охрану, чтобы разобраться с преподавателями, потому что ему не понравилась оценка дочери и процедура проведения экзамена.