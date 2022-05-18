Органы опеки отказались возвращать москвичке дочку из Дубая
Пенсионер из Ирана подкупил органы опеки, чтобы не возвращать дочь бывшей жене из России
Уроженец Ирана отобрал у бывшей жены Ольги из Москвы общую дочку и увез ее в Дубай — так говорит сама женщина. Мама девочки рассказала «360» о случившемся.
Брак Ольги с отцом девочки длился около 20 лет. Все это время они жили в Астрахани, но относительно недавно уехали в Иран. Ольга сказала, что после смены места жительства муж сильно изменился.
Муж главный
«Там же мусульманская страна, и мужчина там главный. Если в России мы жили обычной жизнью, то там он очень сильно изменился. Начал говорить, что он главный, стал сильно придираться. Постоянно были какие-то скандалы. К тому же мы вместе там не жили: он жил отдельно, я жила отдельно», — поделилась Ольга.
Последней каплей стала ситуация, когда мужчина не пустил Ольгу в дом и оставил на улице без денег. После этого женщина еще какое-то время жила в Дубае, где местная полиция обязала ее общаться с ребенком. Однако Ольга все равно вернулась в Россию и подала на развод и на определение места жительства девочки.
Дочку с собой взять она не могла, поскольку мужчина спрятал ее. Свои документы женщина чудом оставила при себе. При этом адвокат бывшего мужа Ольги говорит другую версию событий.
«При этом его адвокат на суде говорит, что паспорта я забрала с собой и что я могла забрать ребенка, Но если я забрала паспорта все с собой, то как они там живут без паспортов?» — отметила Ольга.
Всего у пары было двое детей, один из которых уже совершеннолетний. Второму ребенку — девочке — было шесть лет, когда ее забрали у мамы. С того момента уже прошло два года.
После возвращения в Россию женщина пыталась вернуть дочку. Однако органы опеки решили оставить ребенка с мужем.
«Конечно, я обращалась в органы опеки. Мне говорили, что он отец, что он имеет право и она должна жить с ним», — поделилась Ольга.
Закон вне закона
Она отметила, что ее бывший муж откровенно признался в подкупе органов опеки. Из-за незаконной договоренности представители ведомства разрешили оставить девочку с мужчиной и выдали соответствующее заключение даже без осмотра ребенка. Судебные разбирательства не помогли Ольге исправить ситуацию.
«У нас была апелляция, потом была кассация. Кассация отменила решение суда в связи с тем, что там было нарушение материального и процессуального права. Дело вернули опять в астраханский суд. Там опять вынесли решение, по которому девочка должна жить с отцом», — рассказала она.
Адвокат нашел нарушения
Адвокат Ольги сказал, что ситуация непростая.
«Конституционный суд, отменяя решение апелляционного определения, указал на необходимость установить взаимосвязь матери и ребенка. Опять же, необходимо проанализировать, действительно ли ребенок хочет проживать с тем или иным родителем», — отметил он.
Адвокат Ольги подчеркнул, что судебные решения нарушают права ребенка, поскольку правоохранительные органы не провели ряд работ. Среди них — разговор с девочкой, изучение всех материалов дела, а также ознакомление с благосостоянием родителей.
«Мы не будем это вот так оставлять. Само собой, решение суда незаконное, оно противоречит нормам международного законодательства и нарушает нормы Российской Федерации. Также приговор нарушает права ребенка и матери», — отметил адвокат.