Органы опеки отказались возвращать москвичке дочку из Дубая

Уроженец Ирана отобрал у бывшей жены Ольги из Москвы общую дочку и увез ее в Дубай — так говорит сама женщина. Мама девочки рассказала «360» о случившемся.

Брак Ольги с отцом девочки длился около 20 лет. Все это время они жили в Астрахани, но относительно недавно уехали в Иран. Ольга сказала, что после смены места жительства муж сильно изменился.

Муж главный

«Там же мусульманская страна, и мужчина там главный. Если в России мы жили обычной жизнью, то там он очень сильно изменился. Начал говорить, что он главный, стал сильно придираться. Постоянно были какие-то скандалы. К тому же мы вместе там не жили: он жил отдельно, я жила отдельно», — поделилась Ольга.

Последней каплей стала ситуация, когда мужчина не пустил Ольгу в дом и оставил на улице без денег. После этого женщина еще какое-то время жила в Дубае, где местная полиция обязала ее общаться с ребенком. Однако Ольга все равно вернулась в Россию и подала на развод и на определение места жительства девочки.

Дочку с собой взять она не могла, поскольку мужчина спрятал ее. Свои документы женщина чудом оставила при себе. При этом адвокат бывшего мужа Ольги говорит другую версию событий.

Источник фото: РИА «Новости»

«При этом его адвокат на суде говорит, что паспорта я забрала с собой и что я могла забрать ребенка, Но если я забрала паспорта все с собой, то как они там живут без паспортов?» — отметила Ольга.

Всего у пары было двое детей, один из которых уже совершеннолетний. Второму ребенку — девочке — было шесть лет, когда ее забрали у мамы. С того момента уже прошло два года.

После возвращения в Россию женщина пыталась вернуть дочку. Однако органы опеки решили оставить ребенка с мужем.

«Конечно, я обращалась в органы опеки. Мне говорили, что он отец, что он имеет право и она должна жить с ним», — поделилась Ольга.

Закон вне закона

Она отметила, что ее бывший муж откровенно признался в подкупе органов опеки. Из-за незаконной договоренности представители ведомства разрешили оставить девочку с мужчиной и выдали соответствующее заключение даже без осмотра ребенка. Судебные разбирательства не помогли Ольге исправить ситуацию.

«У нас была апелляция, потом была кассация. Кассация отменила решение суда в связи с тем, что там было нарушение материального и процессуального права. Дело вернули опять в астраханский суд. Там опять вынесли решение, по которому девочка должна жить с отцом», — рассказала она.

Адвокат нашел нарушения

Адвокат Ольги сказал, что ситуация непростая.

«Конституционный суд, отменяя решение апелляционного определения, указал на необходимость установить взаимосвязь матери и ребенка. Опять же, необходимо проанализировать, действительно ли ребенок хочет проживать с тем или иным родителем», — отметил он.

Адвокат Ольги подчеркнул, что судебные решения нарушают права ребенка, поскольку правоохранительные органы не провели ряд работ. Среди них — разговор с девочкой, изучение всех материалов дела, а также ознакомление с благосостоянием родителей.

«Мы не будем это вот так оставлять. Само собой, решение суда незаконное, оно противоречит нормам международного законодательства и нарушает нормы Российской Федерации. Также приговор нарушает права ребенка и матери», — отметил адвокат.