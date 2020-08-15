Органы опеки могут изъять детей из семьи, только если жизни совершеннолетних что-то угрожает. При этом должны быть приведены веские доказательства того, что такие серьезные меры действительно нужны.

«Изъятие детей из семьи в рамках всех действующих законодательных норм — это крайняя мера, допустимая в применении в случаях реальной угрозы жизни ребенка», — сказал замминистра просвещения Денис Грибов. Его слова приводит РИА «Новости».

Чиновник также прокомментировал информацию о том, что недавно опека заставила жительницу Москвы Марину Волхонскую отдать четверых детей в социальный центр из-за беспорядка в доме. Об этом случае писали СМИ. По словам Грибова, сейчас министерство вплотную занимается расследованием инцидента и находится в тесном контакте с органами опеки столицы. Он также уточнил, что некачественный ремонт не может быть основанием для изъятия детей. Кроме того, каждый случай индивидуален, нужно детально разбираться и выяснять все обстоятельства жизни малышей. В первую очередь будут учтены интересы и права самих детей.

Ранее стало известно, что органы опеки отдали маленького ребенка в приемную семью, хотя родные малыша хотели забрать его домой.