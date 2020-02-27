Органы государственной власти могут разбросать по всей стране из Москвы

Органы государственной власти разрешат размещать в других городах, а не только в Москве. Такую норму предложили внести в Конституцию России. Поправка поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Авторы поправки — глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, сообщило РИА «Новости». Законодатели считают, что органы государственной власти можно на постоянной основе размещать не только в столице России, но и в других городах. Каких именно — это должно быть определено отдельным законом.

Поправку ко второму чтению в проект об изменении Конституции уже внесли в думский комитет. Изменения касаются статьи 70 Основного закона, в которой определена столица России — Москва.

«В части второй статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом», — объяснил Крашенинников.

Голосование по изменениям в Конституцию России пройдет 22 апреля 2020 года по всей России. Этот день будет объявлен оплачиваемым выходным.