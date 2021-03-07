Организацию «За права человека»* распустили

По результатам съезда общероссийской организации «За права человека»* делегаты приняли решение распустить ее. Однако бренд «За права человека»* захотели сохранить. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Мы, делегаты съезда, представители 35 региональных отделений национальной общественной организации „За права человека“*, в связи с недавним вступлением в силу ряда, по нашему мнению, антиконституционных поправок в законодательство о некоммерческих организациях и общественных объединениях, <…> принимаем решение о роспуске <…> организации „За права человека“*», — говорится в заявлении.

Члены организации категорически не признают себя иностранными агентами, поскольку «всегда вели работу в интересах граждан России». «За права человека»* создали 20 ноября 1997 года. В 2012 году в ее состав входили 120 правозащитных организаций из многих регионов России.

В ноябре 2019 года Верховный суд удовлетворил иск Министерства юстиции России, которое утверждало, что эта организация не раз нарушала закон, и ликвидировал ее.

* «За права человека» — организация, которую в России признали иностранным агентом.